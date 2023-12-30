Станет немного прохладнее – погода на первую неделю нового года

Ждать чудес от природы под Новый год все-таки, не приходится! Однако первая январская неделя будет отмечена понижением температур на 2-4 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом общая погодная обстановка останется прежней – осадки накроют страну в смешанной фазе. Слякоть и гололедица на дорогах сохранится.

С 3 января в республике ожидается изменение температур в ночные часы. В Витебской области столбик термометра будет опускаться до отметки в -9 °C и до -3-6 °C днем. В столице до -2 °C днем и до -4 °C ночью. В Гродно, Гомеле и Могилеве температура воздуха опустится ниже нуля лишь к концу недели, при этом осадки продолжатся. В Бресте будет сохраняться плюсовая температура в течение суток.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.