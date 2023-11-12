Дмитрий Крутой: «Для белорусских производителей автокомпонентов сейчас наступило золотое время»

Беларусь готова наращивать поставки автокомпонентов в Россию. За год-два планируется расширить производство запчастей и удовлетворить все заявки соседнего рынка, в том числе за счет инвестиционного финансирования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такая задача поставлена перед производителями. Есть договоренности на уровне минпромов двух стран. Подписана программа по финансированию инвестиционных проектов на 105 миллиардов российских рублей, и блоку машиностроения, автокомпонентов уделено основное внимание. На данный момент производственные мощности увеличиваются по мере возможностей. На белорусских предприятиях признаются, что пока не готовы в полном объеме выполнить все заказы из России. Но это дело времени. Как оптимизировать процесс – на неделе эти вопросы были в центре внимания нашего посла в России, который совершил рабочие визиты в Татарстан и Чувашию.