Дмитрий Крутой: «Для белорусских производителей автокомпонентов сейчас наступило золотое время»
Беларусь готова наращивать поставки автокомпонентов в Россию. За год-два планируется расширить производство запчастей и удовлетворить все заявки соседнего рынка, в том числе за счет инвестиционного финансирования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такая задача поставлена перед производителями. Есть договоренности на уровне минпромов двух стран. Подписана программа по финансированию инвестиционных проектов на 105 миллиардов российских рублей, и блоку машиностроения, автокомпонентов уделено основное внимание. На данный момент производственные мощности увеличиваются по мере возможностей. На белорусских предприятиях признаются, что пока не готовы в полном объеме выполнить все заказы из России. Но это дело времени. Как оптимизировать процесс – на неделе эти вопросы были в центре внимания нашего посла в России, который совершил рабочие визиты в Татарстан и Чувашию.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Для белорусских производителей автокомпонентов сейчас наступило в определенном смысле золотое время. И поставлена задача, чтобы были сформированы среднесрочные программы минимум до 2030 года по крупнейшим российским производителям. Буквально недавно я вернулся из Самары, это программа с «АвтоВАЗом». Она сейчас в активной стадии проработки. КАМАЗ – самый успешный пример, где программа фактически готова, ее мы просто расширяем. ГАЗ, «Урал».
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