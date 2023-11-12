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Как Беларусь работает со странами дальней дуги? Перспективы обсудят в ток-шоу «По существу»

12 ноября 2023 17:14
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О сотрудничестве со странами дальней дуги, о проблемных моментах и новых точках соприкосновения будут говорить на площадке ток-шоу «По существу».

Как Беларусь работает со странами дальней дуги? Перспективы обсудят в ток-шоу «По существу»-1

Интересный разговор гарантируют его ведущие – Алена Сырова и Кирилл Казаков. Присоединяйтесь к эфиру завтра, 13 ноября, в 18:30 на СТВ. «По существу» – единственное ток-шоу на отечественном телевидении, которое выходит в прямом эфире. Не пропустите и задавайте вопросы ведущим и приглашенным экспертам. Самые интересные и острые озвучат в прямом эфире.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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