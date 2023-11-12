Мошенники могут использовать информацию из соцсетей. Кто сливает наши данные в Сеть – рассказал Андрей Гаев

Украинские события напрямую повлияли на безопасность в регионе, в том числе информационную. Сегодня уже ни для кого не секрет, что основной вал звонков от телефонных мошенников идет из Украины, где деятельность таких ботов чуть ли не узаконена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кроме выманивания денег, они призывают к более радикальным действиям. Так, буквально вчера в Бресте задержали женщину, которая совершила поджог двух автомобилей, подъезда и квартиры. На преступление ее подтолкнули мошенники из Украины. Это достоверно известно правоохранителям. В нашей программе мы уже рассказывали о подобных случаях и предупреждали белорусов о потенциальной опасности. Будьте осторожны! Но, как рассказал нам в интервью директор Национального центра защиты личных данных, чаще всего мы сами становимся источником утечки информации, а мошенники пользуются этим. О том, как защититься от армии ботов и кто сливает наши данные, нам рассказал Андрей Гаев. Ольга Коршун, СТВ:

Андрей Анатольевич, в последнее время (если это не так, то меня поправьте) кажется, что участились случаи, когда кто-то хочет наши данные похитить. Это касается простых белорусов. Наверное, не осталось никого, кто не получил бы звонка от кибермошенников. Стало ли чаще подвергаться наше белорусское информационное пространство атакам кибермошенников? Мошенники используют информацию, которую мы сами размещаем в своих соцсетях

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Конечно, все больше инцидентов в виртуальном мире направлено на незаконное получение и последующее использование в самых разных целях: и в политических, и в самых безобидных, таких как продвижение каких-то своих товаров, работ и услуг – все это действительно происходит, и ситуация в мире в целом ускоряется. Ольга Коршун:

А какие виды утечек самые распространенные? Андрей Гаев:

Центр занимается и такого рода проблемами, мы мониторим интернет-пространство, находим эти объемы информации и принимаем меры по их удалению. За два года деятельности центра всего более 20 миллионов единиц информации о белорусах было удалено, но это с удаленными по несколько раз массивами, потому что бывают ситуации, когда большой массив информации удаляется из Сети и потом заново выкладывается злоумышленниками на этом или на других ресурсах. Это тоже приходится делать. В данной ситуации мошенники либо приобретают, используют то, что выложено в Сеть, либо используют ту же информацию, которую мы сами в Сети, на своих страничках, в социальных сетях размещаем. Ольга Коршун:

Вы сотрудничаете с другими странами (если да, то с какими) в сфере защиты данных? И если нужно их изъять из Сети, у нас есть такое международное сотрудничество? О международном сотрудничестве в сфере защиты данных

Андрей Гаев:

Конечно, когда сведения находятся в другой стране, на другом материке, очень многое в успехе удаления незаконно распространенной информации зависит от конструктивизма, подходов к данному вопросу о защите личной информации у соответствующих партнеров. Поэтому работаем, находя соответствующие структуры, выделить кого-то сложно, с некоторыми государствами, близкими нам, например, с Российской Федерацией, Кыргызстаном. С Сербией заключены соглашения о взаимодействии в решении вопросов защиты персональных данных. Это направление, связанное с международным сотрудничеством, продолжается. Но в целом, если инцидент случается и мы видим, где эта информация находится, то работаем с соответствующими органами, организациями других государств. Ольга Коршун:

Некоторые банки пытаются больше какой-то излишней информации получить от кредитополучателей. Есть какие-то ограничения или будут ли вводиться какие-то ограничения в этой сфере, для того чтобы излишнюю информацию не передавать даже банкирам? О данных, которые могут запрашивать банки у своих клиентов