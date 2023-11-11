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Товарооборот Беларуси и России превысит годовые показатели 2022 года

11 ноября 2023 08:07
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Новости Беларуси. Экономика Беларуси демонстрирует темп роста выше среднемировых значений. Этот факт был отмечен на совместном заседании коллегий министерств экономики Беларуси и России, которое прошло накануне в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот Беларуси и России превысит годовые показатели 2022 года-1

Товарооборот между странами вырос за 9 месяцев этого года на 11 %. А значит, он превысит годовые показатели 2022-го. При этом рост в торговле подкрепляется динамикой инвестиционного сотрудничества. За первое полугодие российские инвестиции в белорусскую экономику выросли на треть. Такая активность позволяет развивать кооперационные проекты.

Товарооборот Беларуси и России превысит годовые показатели 2022 года-4

Максим Решетников, министр экономического развития России:
Новое качество роста нашей торговли основано именно на развитии кооперации, реализации взаимных инвестиционных проектов. Причем эти проекты реализуются как белорусским капиталом на территории Российской Федерации, так и российским капиталом – на территории Беларуси.

Товарооборот Беларуси и России превысит годовые показатели 2022 года-7

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Те программы и мероприятия, которые сегодня реализованы и реализуются, как раз и обеспечили устойчивость наших экономик, именно в самый тяжелый период времени. Когда были объявлены беспрецедентные санкции в отношении наших государств. Мы будем двигаться вперед.

Товарооборот Беларуси и России превысит годовые показатели 2022 года-10

Запустить новые инвестпроекты помогает кредит более чем на 100 миллиардов российских рублей, который Беларусь получила в прошлом году. Уже одобрены 20 проектов на 74 миллиарда. На эти средства расширяется производство комплектующих комбайнов, идет модернизация промышленных предприятий, производство самосвалов, строительной техники.

# Беларусь-Россия # Экономика # Максим Решетников # Александр Червяков # Фотофакт

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