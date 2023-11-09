Беларусь должна удвоить товарооборот с Казанью в ближайшие годы – Дмитрий Крутой

Сразу после презентации техники состоялся предметный разговор о перспективах сотрудничества между Беларусью и Татарстаном. Стороны намерены нарастить товарооборот как минимум в два раза. В планах усиление кооперации и развитие совместных проектов. В Казани ценят наш опыт в строительстве домов, социальных объектов и дорог. Для реализации новых задач белорусам готовы предоставить еще больше площадок.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Тот товарооборот, который на сегодня у нас достигнут, – это 1 миллиард 100 миллионов долларов, – мы должны, по большому счету, удвоить в ближайшие годы. Потенциал для этого есть. Флагманский проект – это «Могилевхимволокно». Проект по строительству нового завода полиэфирных нитей. Также «Татнефть», это договоренности прошлого года, начала активно использовать металлокорд и проволоку нашего Белорусского металлургического завода. Уже более десятка белорусских предприятий работают на конвейер КАМАЗа. В следующем году мы планируем подписать трехлетнюю программу поставки компонентной базы: от рулевого управления до нового сегмента (это цифровые приборные панели, электронно-цифровые замки). В общем, заменяем, замещаем итальянцев, французов на конвейере.

Как никогда ранее сейчас актуально производство собственных автокомпонентов для ведущих промышленных гигантов и взаимодействие в сфере микроэлектроники. И такие компетенции у белорусов есть. Важно не упустить момент и занять на рынках освободившиеся ниши.