«Назначаются внеплановые проверки». Известные белорусские торговые сети подверглись утечке информации

Как рассказал в интервью в программе «Неделя» на СТВ директор Национального центра защиты личных данных, чаще всего мы сами становимся источником утечки информации, а мошенники пользуются этим. О том, как защититься от армии ботов и кто сливает наши данные, нам рассказал Андрей Гаев.
Ольга Коршун, СТВ:
Вы можете прийти в организацию и осуществить контроль – как они охраняют информацию полученную, как ею распоряжаются? И если вы увидите нарушения, могут ли какие-то штрафные санкции быть к ним применены?
Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:
Около 100 таких проверочных мероприятий уже проведено. Центр проводит такую работу как на плановой основе – в текущем году 13 организаций в план годовой включены; вне плановой основы – когда возникают инциденты, требующие реагирования, когда, например, произошла та или иная утечка информации. В этом году происходили такие случаи в отношении сетей, например, «Остров чистоты и вкуса» – там более 70 тысяч записей уходило, в отношении торговой сети «Буслік», в отношении, например, медицинского центра «Инмед» и ряда иных структур. В таких ситуациях, как правило, назначаются внеплановые проверки. По итогам либо плановых, либо внеплановых проверок, когда есть основание для привлечения к административной или уголовной ответственности, соответствующие материалы направляются для начала тех или иных процессов.
В ряде ситуаций проводятся так называемые камеральные проверки. И когда мы видим вопросы, требующие вмешательства, наведения порядка в работе организации, мы изучаем, запрашиваем документацию необходимую, принимаем ряд иных мер и по итогам направляем рекомендации, ставим каждую из них на контроль. Около полутора десятков организаций были привлечены вот в таком виде к ответственности.
Мошенники могут использовать информацию из соцсетей. Кто сливает наши данные в Сеть – рассказал Андрей Гаев.