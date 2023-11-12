«Назначаются внеплановые проверки». Известные белорусские торговые сети подверглись утечке информации

Как рассказал в интервью в программе «Неделя» на СТВ директор Национального центра защиты личных данных, чаще всего мы сами становимся источником утечки информации, а мошенники пользуются этим. О том, как защититься от армии ботов и кто сливает наши данные, нам рассказал Андрей Гаев.

Ольга Коршун, СТВ:

Вы можете прийти в организацию и осуществить контроль – как они охраняют информацию полученную, как ею распоряжаются? И если вы увидите нарушения, могут ли какие-то штрафные санкции быть к ним применены?