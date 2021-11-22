Ещё одна витебская больница возвращается к плановой помощи. В Беларуси снижается заболеваемость коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпидемиологическая ситуация позволяет выводить медучреждения из красной зоны. К привычному режиму работы постепенно возвращаются больницы во всех регионах Беларуси. От отделений в ЦРБ до медцентров.

Своих пациентов 22 ноября стал принимать Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий. Более месяца учреждение работало как ковидный госпиталь. За выходные здесь провели тщательную дезинфекцию. Поправлять здоровье здесь будут около 100 человек.

Владислав Мужиченко, главный врач Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации:

Наша деятельность предусматривает медикаментозное лечение, широкий спектр физиотерапевтических услуг, бальнеолечение, лечебная физкультура. Целый комплекс разнонаправленных мероприятий, цель которого вернуть человеку здоровье, восстановить определенные функции, повысить качество жизни.