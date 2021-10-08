Дмитрий Басков: я прошёл большой путь с 7 до 43 лет непрерывной деятельности в моём любимом виде спорта

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я с большим сожалением ухожу из Федерации хоккея, но при этом с не меньшей благодарностью и гордостью это делаю, так как я прошел большой путь с 7 до 43 лет непрерывной деятельности в моем любимом виде спорта. От простого мальчишки до тренера юношеских, молодежных сборных, до директора детской школы, директора клуба в одной из сильнейших лиг мира. Председатель федерации. По сути, я сегодня могу сказать, что я прожил счастливую хоккейную жизнь.

«Я буду поддерживать тот путь». Александр Богданович прокомментировал свое назначение председателем ФХБ. Подробнее здесь.