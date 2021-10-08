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Дмитрий Басков: я прошёл большой путь с 7 до 43 лет непрерывной деятельности в моём любимом виде спорта

08 октября 2021 11:37
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Новости Беларуси. Белорусскую федерацию хоккея возглавил олимпийский чемпион Александр Богданович. Такое решение было принято 8 октября на внеочередной отчетно-выборной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков: я прошёл большой путь с 7 до 43 лет непрерывной деятельности в моём любимом виде спорта-1

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я с большим сожалением ухожу из Федерации хоккея, но при этом с не меньшей благодарностью и гордостью это делаю, так как я прошел большой путь с 7 до 43 лет непрерывной деятельности в моем любимом виде спорта. От простого мальчишки до тренера юношеских, молодежных сборных, до директора детской школы, директора клуба в одной из сильнейших лиг мира. Председатель федерации. По сути, я сегодня могу сказать, что я прожил счастливую хоккейную жизнь.

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# Хоккей Беларуси # общество # Александр Богданович # Дмитрий Басков # Фотофакт

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