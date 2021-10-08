«У меня третья отрицательная группа». Министр юстиции Беларуси стал донором крови

Новости Беларуси. Акцию по безвозмездному донорству крови поддержали юристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мобильная лаборатория развернулась прямо в Министерстве юстиции. Сдать кровь вызвались 30 сотрудников. Накануне они прошли все необходимые исследования, сдали флюорографию. Перед самой процедурой – анализ крови на гемоглобин, обследование у врача, измерение температуры. И после сладкого угощения сразу в лабораторию. К безвозмездному марафону присоединился и министр юстиции Олег Слижевский.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

У меня третья отрицательная группа. Как сказал директор центра, в такой крови нуждаются, поэтому надеюсь, что она конкретно пригодится.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Нам сегодня, кстати, заявка на третью отрицательную достаточно большая из клиник: из кардиологического центра, из онкогематологии, из детской. У нас потребность именно в третьей группе. Поэтому я думаю, что к вечеру уже будет использована для оказания медицинской помощи.