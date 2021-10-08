«Я буду поддерживать тот путь». Александр Богданович прокомментировал своё назначение председателем ФХБ

Новости Беларуси. Белорусскую федерацию хоккея возглавил олимпийский чемпион Александр Богданович. Такое решение было принято 8 октября на внеочередной отчетно-выборной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что Александр Богданович имеет большой опыт в законодательной работе. Он был депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси, является действующим главой комиссии спортсменов НОК. Избранный глава будет на этом посту до июля 2022 года. Именно такой срок оставался до завершения работы предыдущего председателя федерации Дмитрия Баскова, который, напомним, подал в отставку.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Я знаю, что федерация в последние годы очень хорошо развивалась, было много реализовано медийных проектов, были реформы в детских и в профессиональных лигах, поэтому я буду поддерживать тот путь, который был сделан этой федерацией. Я видел, как они дружны.