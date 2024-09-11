Дмитрий Басков: глядя на молодёжь Беларуси, можно сказать, что мы уверены в завтрашнем дне

Форум молодых историков впервые пройдет в рамках международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» в Смоленске. Для участия в нем сегодня из Минска направилась белорусская делегация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводы были торжественными. Представители различных регионов Беларуси смогли познакомиться поближе и сходу продемонстрировать свои таланты. Визитные карточки презентовали участники конкурса исполнителей молодежной песни, который станет кульминацией фестиваля, а также представители творческих коллективов, молодые журналисты. В Смоленск отправились самые креативные представители молодежи Беларуси.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ: И, конечно, наша богатая Беларусь на таланты, на творческих ребят продемонстрирует в очередной раз открытость нашей страны. И прежде всего, видите, это большая гуманитарная миссия, работа по тому, чтобы к нашей стране, конечно, больше приезжало туристов. Чтобы через творчество ребят люди могли приехать познакомиться, через их дружбу в будущем с нашими знаменитыми туристическими уголками.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Глядя на ребят, на их горящие глаза сегодня, можно сказать, что мы уверены в завтрашнем дне. Потому что их энтузиазм, он не может не радовать, не заражать энергией.

Перед тем, как отправиться в путь, молодежь почтила память героев Великой Отечественной. Цветы легли к памятнику воинам-освободителям Минска – танку Т-34. Немало патриотических мероприятий запланировано и во время фестиваля в Смоленске.