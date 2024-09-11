Сергеенко: проект закона о внесении изменений в УК рассмотрят на одном из первых заседаний очередной сессии

Проект закона, который вносит изменения в Уголовный кодекс, пересматривает санкции, касающиеся 97 составов преступлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, общаясь с коллективом Следственного комитета Беларуси, также сообщил, что документ будет рассмотрен на одном из первых заседаний очередной сессии.

В проекте закона упор делается на профилактическую работу и дифференциацию уголовной ответственности. Он внесен в Палату представителей Президентом. Сейчас идет дискуссия, по каким составам преступлений планируется ужесточить или смягчить наказание. Чтобы учесть все замечания и предложения, обсуждение новаций ведется на различных площадках, в том числе в Следственном комитете, сотрудники которого входили в межведомственную рабочую группу по разработке законопроекта.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вносятся определенные новации в 97 составов преступлений, в том числе по теме наркобизнеса, мошенничества. Будут увеличены за жестокое обращение с животными. По определенным составам смягчается наказание, по некоторым усиливается. В целом основной акцент делается на дифференциацию уголовной ответственности, что позволит более четко и предметно подходить к судам.

Встреча с коллективом Следственного комитета прошла накануне Дня народного единства, который отметим 17 сентября. Что значит для белорусов эта дата – еще раз продемонстрировал документальный фильм, который показали перед аудиторией правоохранителей.