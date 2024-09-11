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Белорусская делегация отправилась на XVII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»

11 сентября 2024 08:25
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Белорусская делегация отправилась на уже 17-й по счету фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», который 11 сентября откроется в Смоленске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация отправилась на XVII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»-2

Этим утром на масштабный творческий и образовательный форум из Минска проводили около сотни человек: среди них – участники конкурса исполнителей молодежной песни, который станет кульминацией фестиваля, а также представители творческих коллективов, молодые журналисты. В Смоленск отправились самые талантливые представители молодежи из разных регионов Беларуси.

Белорусская делегация отправилась на XVII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»-4

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
XVII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» прирастает не только творческой составляющей. В этом году будет впервые и проведен форум молодых историков, и это очень важно, чтобы каждая из площадок наполнялась еще необходимыми смыслами. Мы понимаем, как важно в год 80-летия освобождения нашей страны и через творчество молодых людей донести нашу культуру, нашу белорусскую национальную идентичность до многих субъектов Российской Федерации.

Белорусская делегация отправилась на XVII фестиваль «Молодежь – за Союзное государство»-6

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Будут обсуждаться очень важные темы. Единство советского народа в годы Великой Отечественной войны, историческая правда. Будут анализироваться, естественно, информационные войны XXI века. Это будут обсуждаться двойные стандарты политики Запада. Поэтому будут обсуждаться учебники по истории. Мы будем слушать молодежь.

Перед тем, как отправиться в путь, молодежь почтила память героев Великой Отечественной. Цветы легли к памятнику воинам-освободителям Минска – танку Т-34.

# Союзное государство # Марианна Щеткина # Молодежь Беларуси # Александр Лукьянов

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