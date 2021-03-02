На реке в Пинском районе подорвали лёд из-за угрозы разрушения моста

Новости Беларуси. Взрыв во спасение. В Пинском районе из-за угрозы разрушения низководного пешеходного моста через реку Простырь провели подрыв льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забили тревогу бдительные местные. Жители сообщили спасателям, что в деревне Паре из-за таяния льда и движения ледяных масс по реке со стороны Украины в опасности разрушения 40-метровый мост. На место незамедлительно выехали специалисты взрывотехнической и водолазной служб Пинского центра Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».

Андрей Козлов, начальник Пинского центра РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

К месту было направлено два отделения взрывотехнической службы и отделение спасательной службы. Прибыв на место, работниками центра была проведена разведка ледовой обстановки выше по течению и ниже по течению, после чего было принято решение о проведении взрывных работ.