Не спешите прятать тёплые вещи. Какая погода будет в Беларуси в первые выходные марта?

Новости Беларуси. В первые мартовские выходные ожидаются заморозки и снег.

Как сообщает Белгидромет, уже в пятницу, 5 марта, на территории страны будет переменная облачность, в некоторых регионах возможен снег и метель.

Ветер ночью северный, по востоку страны – северо-западный. Столбик термометра опустится до -6 °C, в Гомельской области сохранится плюсовая температура. Днем холоднее всего будет в Витебской области – до -2 °C, на юге страны воздух прогреется до +4 °C.

6 марта почти на всей территории Беларуси ожидается снег. Сухая погода сохранится лишь в Брестской области. Ночью температура воздуха составит от 7 до 3 °C ниже нуля. Днем будет немного теплее – от -5 °C по северу до 0 °C по югу страны. Ветер днем северо-западный умеренный, местами порывы до 8 м/с.

В воскресенье, 7 марта, осадки сохранятся во всех регионах, местами пройдет метель. Ветер ночью западный, порывы до 18 м/с, температура – от -1 до -5 °C. Днем во всей Беларуси ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха составит +1…+3 °C, в южных областях – +2...+4 °C.