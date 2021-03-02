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Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться

02 марта 2021 10:11
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На ваших любимых кроссовках появились заломы? Не спешите их выбрасывать. Вот лайфхак, как поношенную пару обуви превратить в новую. И сделать-то нужно всего три простых шага.

Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться-1

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Этот обувной лайфхак опубликовал пользователь TikTok в своем аккаунте. Мужчина занимается скупкой старых кроссовок, а потом «реанимирует» их. В результате обувь становится почти как новая.  

Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться-4

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Секрет такого апгрейда прост. Не нужно тратить много денег понадобится только полотенце, тряпка, вода и утюг.  

Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться-7

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Итак, чтобы избавиться от заломов на обуви, нужно взять полотенце и положить его внутрь кроссовка, чтобы придать изделию форму. Затем следует намочить тряпку и прислонить ее к носку обуви. На всякий случай, лучше брать белую ткань, чтобы она не покрасила ваши кроссовки. После этого нужно провести несколько раз утюгом по мокрой тряпке. Готово!  

Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться-10

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

На кадрах видно, как пара белых кроссовок стала как новой, будто ее только что сняли с витрины магазина.  

Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться-13

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Видео американца Мигеля Солорио в соцсети набрало три миллиона просмотров и более 680 тысяч лайков. Многие пользователи писали, что часто выкидывали обувь, на которой появлялись заломы.  

Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться-16

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Он только что сэкономил 150 долларов.  

Бро, это отличный совет. Ты не знаешь, сколько кроссовок выброшено на помойку!  

Автор ролика также отметил, что совет актуален и для других кожаных изделий, в том числе сумок и ботинок.  

А вот еще один полезный совет из TikTok как избавиться от следов ручки на диване? Подробности здесь.  

# Полезные советы # общество # Мигель Солорио # Фотофакт

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