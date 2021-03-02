Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться

На ваших любимых кроссовках появились заломы? Не спешите их выбрасывать. Вот лайфхак, как поношенную пару обуви превратить в новую. И сделать-то нужно всего три простых шага.
На ваших любимых кроссовках появились заломы? Не спешите их выбрасывать. Вот лайфхак, как поношенную пару обуви превратить в новую. И сделать-то нужно всего три простых шага.
Фото: tiktok.com/ @theshowlorios
Этот обувной лайфхак опубликовал пользователь TikTok в своем аккаунте. Мужчина занимается скупкой старых кроссовок, а потом «реанимирует» их. В результате обувь становится почти как новая.
Фото: tiktok.com/ @theshowlorios
Секрет такого апгрейда прост. Не нужно тратить много денег – понадобится только полотенце, тряпка, вода и утюг.
Фото: tiktok.com/ @theshowlorios
Итак, чтобы избавиться от заломов на обуви, нужно взять полотенце и положить его внутрь кроссовка, чтобы придать изделию форму. Затем следует намочить тряпку и прислонить ее к носку обуви. На всякий случай, лучше брать белую ткань, чтобы она не покрасила ваши кроссовки. После этого нужно провести несколько раз утюгом по мокрой тряпке. Готово!
Фото: tiktok.com/ @theshowlorios
На кадрах видно, как пара белых кроссовок стала как новой, будто ее только что сняли с витрины магазина.
Фото: tiktok.com/ @theshowlorios
Видео американца Мигеля Солорио в соцсети набрало три миллиона просмотров и более 680 тысяч лайков. Многие пользователи писали, что часто выкидывали обувь, на которой появлялись заломы.
Фото: tiktok.com/ @theshowlorios
Он только что сэкономил 150 долларов.
Бро, это отличный совет. Ты не знаешь, сколько кроссовок выброшено на помойку!
Автор ролика также отметил, что совет актуален и для других кожаных изделий, в том числе сумок и ботинок.
А вот еще один полезный совет из TikTok – как избавиться от следов ручки на диване? Подробности здесь.