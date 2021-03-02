Появились заломы на кожаной обуви? Вот совет, как от них избавиться

На ваших любимых кроссовках появились заломы? Не спешите их выбрасывать. Вот лайфхак, как поношенную пару обуви превратить в новую. И сделать-то нужно всего три простых шага.

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Этот обувной лайфхак опубликовал пользователь TikTok в своем аккаунте. Мужчина занимается скупкой старых кроссовок, а потом «реанимирует» их. В результате обувь становится почти как новая.

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Секрет такого апгрейда прост. Не нужно тратить много денег – понадобится только полотенце, тряпка, вода и утюг.

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Итак, чтобы избавиться от заломов на обуви, нужно взять полотенце и положить его внутрь кроссовка, чтобы придать изделию форму. Затем следует намочить тряпку и прислонить ее к носку обуви. На всякий случай, лучше брать белую ткань, чтобы она не покрасила ваши кроссовки. После этого нужно провести несколько раз утюгом по мокрой тряпке. Готово!

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

На кадрах видно, как пара белых кроссовок стала как новой, будто ее только что сняли с витрины магазина.

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios

Видео американца Мигеля Солорио в соцсети набрало три миллиона просмотров и более 680 тысяч лайков. Многие пользователи писали, что часто выкидывали обувь, на которой появлялись заломы.

Фото: tiktok.com/ @theshowlorios