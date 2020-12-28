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Дмитрий Балаба: мы обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно

28 декабря 2020 06:57
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Новости Беларуси. В новогодние дни в Беларуси усилят меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обеспечении порядка в местах массовых гуляний будут задействованы дополнительные наряды милиции.

Дмитрий Балаба: мы обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно-1

Правоохранители предпримут все меры, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий. На основных праздничных площадках будет выставлено оцепление и организован личный досмотр. И это обычная практика.

МВД обратилось к белорусам в праздничные дни

МВД просит с пониманием относиться к мероприятиям, которые будут проводиться сотрудниками милиции.

Дмитрий Балаба: мы обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно-4

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Мы выполним свою работу и обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, в том числе несмотря на погодные условия. Сделаем свою работу для того, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно и чтобы не дай бог кто-то не вышел даже за рамки приличия. Вовремя поправим и вовремя все сделаем.

Ольга Чемоданова: в местах проведения праздничных мероприятий запланирована организация пропускного режима

Дмитрий Балаба: мы обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно-7

Как отмечают в МВД, криминогенная обстановка в стране остается стабильной: за 11 месяцев 2020 года, по сравнению с 2019-м, зарегистрировано на 3,9 % больше преступлений. При этом преступность все больше уходит в интернет, количество киберпреступлений растет.

# Новый год # общество # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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