Дмитрий Балаба: мы обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно

Новости Беларуси. В новогодние дни в Беларуси усилят меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обеспечении порядка в местах массовых гуляний будут задействованы дополнительные наряды милиции.
Новости Беларуси. В новогодние дни в Беларуси усилят меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обеспечении порядка в местах массовых гуляний будут задействованы дополнительные наряды милиции.
Правоохранители предпримут все меры, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий. На основных праздничных площадках будет выставлено оцепление и организован личный досмотр. И это обычная практика.
МВД обратилось к белорусам в праздничные дни
МВД просит с пониманием относиться к мероприятиям, которые будут проводиться сотрудниками милиции.
Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Мы выполним свою работу и обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, в том числе несмотря на погодные условия. Сделаем свою работу для того, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно и чтобы не дай бог кто-то не вышел даже за рамки приличия. Вовремя поправим и вовремя все сделаем.
Ольга Чемоданова: в местах проведения праздничных мероприятий запланирована организация пропускного режима
Как отмечают в МВД, криминогенная обстановка в стране остается стабильной: за 11 месяцев 2020 года, по сравнению с 2019-м, зарегистрировано на 3,9 % больше преступлений. При этом преступность все больше уходит в интернет, количество киберпреступлений растет.