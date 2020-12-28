Дмитрий Балаба: мы обеспечим охрану общественного порядка в новогоднюю ночь, чтобы нашим гражданам отдыхалось спокойно

В обеспечении порядка в местах массовых гуляний будут задействованы дополнительные наряды милиции.

Новости Беларуси. В новогодние дни в Беларуси усилят меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители предпримут все меры, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий. На основных праздничных площадках будет выставлено оцепление и организован личный досмотр. И это обычная практика.

МВД обратилось к белорусам в праздничные дни

МВД просит с пониманием относиться к мероприятиям, которые будут проводиться сотрудниками милиции.