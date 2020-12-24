Ольга Чемоданова: в местах проведения праздничных мероприятий запланирована организация пропускного режима

Новости Беларуси. Новогодние праздники – любимое и долгожданное время для многих белорусов. Важно не омрачить эти дни чрезвычайными происшествиями. О мерах и правилах безопасности напомнили в МВД. Об этом рассказали программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

В местах проведения праздничных мероприятий с большим количеством граждан запланирована организация пропускного режима. Учитывая, что желающие смогут поучаствовать в гуляниях только после личного досмотра и досмотра вещей, для комфортного отдыха лучше приходить на праздник заранее.

Напоминаю, что к местам массовых мероприятий не допускаются граждане в состоянии опьянения, имеющие при себе колющие и режущие предметы, громоздкие вещи, алкогольные напитки. Животных также лучше оставить дома.