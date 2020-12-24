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Ольга Чемоданова: в местах проведения праздничных мероприятий запланирована организация пропускного режима

24 декабря 2020 13:42
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Новости Беларуси. Новогодние праздники – любимое и долгожданное время для многих белорусов. Важно не омрачить эти дни чрезвычайными происшествиями. О мерах и правилах безопасности напомнили в МВД. Об этом рассказали программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ольга Чемоданова: в местах проведения праздничных мероприятий запланирована организация пропускного режима-1

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
В местах проведения праздничных мероприятий с большим количеством граждан запланирована организация пропускного режима. Учитывая, что желающие смогут поучаствовать в гуляниях только после личного досмотра и досмотра вещей, для комфортного отдыха лучше приходить на праздник заранее.

Напоминаю, что к местам массовых мероприятий не допускаются граждане в состоянии опьянения, имеющие при себе колющие и режущие предметы, громоздкие вещи, алкогольные напитки. Животных также лучше оставить дома.  

Ольга Чемоданова: в местах проведения праздничных мероприятий запланирована организация пропускного режима-4

Акцент Ольга Чемоданова сделала на использовании пиротехники. Взрывать петарды и фейерверки в общественных местах запрещено. А сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение правил на дорогах – особое внимание будут уделять вождению в нетрезвом виде. Как показывает практика, в период новогодних праздников таких случаев становится в два раза больше.  

# Новый год # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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