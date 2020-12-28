До +6, дождь и мокрый снег. В Беларуси из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. Оранжевый уровень погодной опасности объявили на 28 декабря синоптики из-за ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы в отдельных районах будут достигать 20 м/с.
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При этом температура воздуха будет совсем не зимней. По юго-западу ожидается до 6 градусов выше ноля. Днем на большей части территории страны прогнозируют дождь и мокрый снег.
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29 декабря ветер еще больше усилится.