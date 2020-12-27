Пернатые под угрозой глобального исчезновения. Как туры в Житковичском районе спасают уникальных птиц?

Новости Беларуси. Что ж, белорусы прощаются с годом Крысы и встречают год Быка. И вот мы задались вопросом: какими бывают быки? От диких до ручных, от привычных нашему глазу до экзотических, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как они себя ведут, чего нам ждать от них, чего человеку ждать от года Быка?

Яна Шипко, корреспондент:

Несколько столетий назад на пойменных лугах Припяти туры паслись целыми стадами. Сегодня их потомки живут здесь же, в естественной среде обитания. Но к человеку вряд ли осмелятся подойти. Потому, чтобы увидеть их, отправляем наш дрон на воздушную разведку.

Держатся туроподобные под стать диким предкам – обособленно. Даже с воздуха заметить их удается на расстоянии не меньше 500 метров. Первым делом выдают шикарные рога полумесяцем.

Алеся Павлиенко, главный зоотехник ОАО «Туровщина»:

По экстерьеру самцы черные, самки более светлые, с рыжеватым оттенком, у них есть чубы. Интересный скот. Есть у туров еще одна важная миссия. Полесье известно обитанием редких видов птиц. Пернатые под угрозой глобального исчезновения из-за зарастания пойменных лугов. Туроподобные – любители полакомиться кустарниками. Такой симбиоз поможет сохранить места гнездования уникальных птиц.

Алеся Павлиенко:

Туристов мы завлекаем и будем завлекать. Туры же вымерли уже давно у нас, нам вернули, грубо говоря, туров туры. Это очень интересный опыт, думаю, не только для нашего хозяйства, но и в общем для Беларуси.