«Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси

Новости Беларуси. Не меньший, чем в столице, размах праздника ожидает жителей регионов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От юбилейного Бреста до северной столицы Витебска, от Гродно до Гомеля и Могилева. Здесь долго жили предвкушением праздника, чтобы потом отметить масштабно и ярко.