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Как развлекаются во время каникул школьники Минской области?

31 декабря 2019 14:39
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Новости Беларуси. Зимние каникулы у школьников в самом разгаре. Во всех уголках Минской области для мальчиков и девочек организовали развлекательные и образовательные программы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как развлекаются во время каникул школьники Минской области?-1

Дети могут бесплатно посещать экскурсии, побывать на выставках и, конечно, весело отметить предстоящие праздники.

Как развлекаются во время каникул школьники Минской области?-4

Корреспондент Вероника Сайко побывала в Старых Дорогах, и выяснила, как отдыхают и оздоравливаются школьники. Подробности в видеоматериале.

Как развлекаются во время каникул школьники Минской области?-7

# Школы в Беларуси # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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