Как развлекаются во время каникул школьники Минской области?

Новости Беларуси. Зимние каникулы у школьников в самом разгаре. Во всех уголках Минской области для мальчиков и девочек организовали развлекательные и образовательные программы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Зимние каникулы у школьников в самом разгаре. Во всех уголках Минской области для мальчиков и девочек организовали развлекательные и образовательные программы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дети могут бесплатно посещать экскурсии, побывать на выставках и, конечно, весело отметить предстоящие праздники.
Корреспондент Вероника Сайко побывала в Старых Дорогах, и выяснила, как отдыхают и оздоравливаются школьники. Подробности в видеоматериале.