Александр Лукашенко направил новогодние поздравления зарубежным лидерам

Новости Беларуси. Зарубежных лидеров с Новым годом поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тёплые слова от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, главам других государств в различных регионах мира.

За океаном телеграммы от Президента Беларуси получили руководители США, Венесуэлы и Кубы. Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Египта, ОАЭ, а также королевским особам Великобритании, Бельгии и Испании. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздником руководителей международных и региональных организаций. Послания от имени главы белорусского государства направлены также видным религиозным и общественным деятелям. В адрес Президента Беларуси также поступает много новогодних поздравлений от зарубежных лидеров, глав государств и правительств, а также руководства международных организаций, известных деятелей.