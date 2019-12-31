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Александр Лукашенко направил новогодние поздравления зарубежным лидерам

31 декабря 2019 14:06
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Новости Беларуси. Зарубежных лидеров с Новым годом поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тёплые слова от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, главам других государств в различных регионах мира.  

Александр Лукашенко направил новогодние поздравления зарубежным лидерам-1

Так, поздравления из Дворца Независимости направлены руководству Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Украины и Грузии.
Слова поздравления адресованы председателю КНР – Си Цзиньпину, лидерам Европейских стран: Германии, президенту Австрии – Александру Ван дер Беллену, президенту Сербии – Александру Вучичу,  президенту Турции – Реджепу Тайипу Эрдогану, а также главам Польши и Франции.

Александр Лукашенко направил новогодние поздравления зарубежным лидерам-4

За океаном телеграммы от Президента Беларуси получили руководители США, Венесуэлы и Кубы. Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Египта, ОАЭ, а также королевским особам Великобритании, Бельгии и Испании. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздником руководителей международных и региональных организаций. Послания от имени главы белорусского государства направлены также видным религиозным и общественным деятелям. В адрес Президента Беларуси также поступает много новогодних поздравлений от зарубежных лидеров, глав государств и правительств, а также руководства международных организаций, известных деятелей. 

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