Осадки и гололёд. Погода в Беларуси на первую неделю января

Новости Беларуси. В первую неделю 2020 года в Беларуси ожидаются осадки и ветреная погода.

По информации Белгидромета, в среду – 1 января – ночью ожидается от 0 до -5°C. Днем прогнозируется от -3°C до +3°C. Ночью и утром временами пройдет снег, возможна слабая метель. Днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром местами ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

В четверг – 2 января – ночью ожидается от -5°C до +1°C. Днем будет от -1°C до +5°C. В отдельных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Местами будут слабые туман и гололед, на дорогах – гололедица.

В пятницу – 3 января – ночью прогнозируется от -4°C до +2°C, днем столбик термометра поднимется до 0..+6°C. В этот день преимущественно без осадков. Местами – туман, ночью и утром – слабый гололед, на дорогах гололедица.

В субботу – 4 января – ночью температура составит от -6°C до +1°C, днем будет от -2°C до +3°C. Ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. В некоторых районах – слабый туман и гололед, на дорогах гололедица.

В воскресенье – 5 января – ночью столбик термометра опустится до 0..-7°C, днем ожидается от -5°C до +1°C. В этот день преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.