«Для замка и города наступает время суровых испытаний». Что происходило с Гродненским замком в период ВКЛ?

Макет Гродненского замка XII века экспонируется в открывшемся после реконструкции Старом замке. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси» на СТВ.

Игорь Адасик, инженер, макетчик:

Макет выполнен из картона и зубочисток. Распаковка зубочисток была самым веселым. Ну, на самом деле, суммарно около полугода ушло на изготовление макета.

Елена Обухова, кандидат исторических наук, доцент:

В летописях Городень впервые появляется в 1127 году, его князем тогда был Всеволод, который умер в 1141 году, в этот период, став княжеской резиденцией, Городень начинает активно застраиваться.

В двух самых опасных местах укреплений северной и восточной стороны возводятся мощные стены шириной до 1,5 метров и высотой до пяти метров, сложенные из кирпича-плинфы. С южной стороны площади выстраивается княжеский терем, а в центре детинца – Нижняя церковь. Ее расположение определяет направление двух улиц: одна проходит с запада на восток, вторая с севера на юг. Въездные ворота находятся в восточной части замка. Однако пожар в 1183 году приводит к тому, что церковь разрушается, но ее руины сохраняются и до нашего времени.

Елена Обухова:

До середины XIII века Городенское княжество было под влиянием Галецко-Волынского княжества, которое усилилось после ослабления Киева, и данный период был достаточно спокойным временем в развитии города. Положение меняется коренным образом в середине XIII века, для замка и города наступает время суровых испытаний. В это время Городень входит в состав Великого княжества Литовского. Елена Обухова:

Процесс создания ВКЛ в середине XIII века привел к тому, что городенцы были втянуты в орбиту противостояния галицко-волынских князей и великих литовских князей, в итоге долгих столкновений 1250-х годов, 1260-х годов, 1270-м году Городень попал под власть великого литовского князя Тройденя.

Вместе с ним городенцы ходят в походы на галичан, а те в ответ организовывают на Гродно. Последний такой поход состоится в 1277-м году, галицко-волынские князья сожгут окрестности, однако сам Городень захватить не смогут. С этого момента он окончательно входит в состав Великого княжества Литовского. Однако спокойной жизни ему это не обеспечивает, и уже в 1284-м году под стенами города впервые появляются крестоносцы. С той поры их рейды становятся регулярными.

Елена Обухова:

Период, скажем так, спокойствия наступает для Гродно, только когда во время княженья Витенья в 1312-м году городенским каштеляном становится князь Давыд Давмондович. Активно борясь с крестоносцами, он, скажем так, снижает активность их походов на Гродно, и Городень, наш Городень, получает передышку.