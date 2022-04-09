«После ремонта вообще всё сияет». В Могилёвском районе модернизировали сразу два ФАПа

Новости Беларуси. Беларусь продолжает курс развития межрегиональных медицинских объектов. Выстроить четкую вертикаль от ФАПов до клинических центров – поручение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы высокотехнологичную помощь могли оказывать не только в столице и областных центрах. Качество медицинских услуг день ото дня растет в агрогородках и деревнях. За последние полгода года в Могилевском районе успели модернизировать сразу два медицинских пункта. В масштабах страны событие может и не грандиозное, а вот для местных жителей очень важное.

Светлана Самусенко, жительница агрогородка Вейно:

Я считаю, ФАП для нас – это маленькая больница. И благодаря этому ФАПу все люди местные очень благодарны нашим медработникам, санитарочкам. Потому что когда бы ни пришел сюда, всегда здесь и порядок, и чистота. А теперь, после ремонта, вообще все сияет.

Виктор Алексейков, главный врач Могилевской поликлиники № 6:

Для людей качество жизни должно быть равнозначным и в городе, и в деревне. Эта задача поставлена Президентом нашей страны, и она реализуется во всех сегментах нашей деятельности.