«У нас улучшится экология». Строительство кольцевой дороги вокруг Могилёва опережает сроки

Новости Беларуси. Ровно неделя остается до республиканского субботника. Но в регионах не стали дожидаться 16 апреля. Могилевчане уже приступили к наведению порядка в родном городе. Убирают дворы, парки, скверы и зоны отдыха. Отдельное внимание состоянию дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, опережает сроки строительство кольцевой вокруг Могилева. Она обещает стать для областного центра настоящим спасательным кругом. Объект не только сократит расстояние из пункта А в пункт Б, но и существенно разгрузит улицы, обеспечив пропуск транзитного транспорта в обход. Еще 10 лет назад вопрос о строительстве дороги вокруг областного центра был спорным. Сейчас уже очевидно – новый маршрут решит не только наболевшие проблемы с дорожным полотном внутри города, но и наладит логистику свободной экономической зоны, которая стремительно развивается.

Павел Скребунов, начальник отдела предприятия «Могилевавтодор»:

Полезность этого объекта, конечно же, в том, что движение будет идти по обходу, не будет идти грузовое движение через город. Вы знаете, что у нас хорошо развивается свободная экономическая зона, в частности вот лесовозы, которые с большими нагрузками в настоящее время идут через город, разбивают улицы. У нас улучшится экология.