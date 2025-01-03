Для пожилых людей из Минска и Минской области покажут спектакль «Щелкунчик» в Большом театре

В Беларуси проживает более полутора миллионов человек в возрасте старше 65 лет и более 600 долгожителей, которые перешагнули 100-летний рубеж. Свыше 120 тысяч – одинокие люди, в том числе проживающие в учреждениях социального обслуживания. И все они, пусть и седовласые, все равно, как и дети, верят и ждут чудес. Об этом поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Прекрасно, что появилась прекрасная акция «От всей души». Расскажите, когда и как она появилась.

Галина Лазаренко, заместитель начальника управления социальной поддержки, опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты:

Акция стартовала в январе 2023 года, инициирована была нашим Президентом. На одном из детских утренников он обратил внимание на то, что действительно нужно создать такое проект не только для детишек, но и для наших пожилых граждан. Мы сначала идем, поздравляем детишек, а детишки поздравляют пожилых граждан. Особенно внимание тем, кто в эти праздничные дни остаются одни.

Сегодня, 3 января, у нас большое торжественное мероприятие, которое пройдет в Большом театре Беларуси. Сюда мы пригасили наших пожилых граждан Минска и Минской области. Будем показывать спектакль «Щелкунчик».