В Витебском детском саду завершили проект по созданию доступной среды для людей с инвалидностью

Доступная среда. 94-й детский сад Витебска оснастили самым современным оборудованием для людей с ограниченными возможностями. В учреждении дошкольного образования на протяжении трех лет реализовывался республиканский проект по созданию комфортных условий для такой категории граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже при входе в учреждение размещена моносхема. С помощью мобильного приложения по территории детского сада на коляске могут передвигаться слабовидящие дети и взрослые. Речевой информатор, а в учреждении таких пять, с помощью звукового сигнала подскажет, как попасть в нужный кабинет. Есть также пандус и кнопки вызова. При необходимости к человеку тут же подоспеет помощь.

Инна Курилец, заведующая ГУО «Детский сад №94 Витебска «Улыбка»:

В дошкольном учреждении установлено пять речевых информаторов. Создана вся необходимая система для входа лиц, физически ослабленных, и людей, которым нужна дополнительная помощь. Протяженность доступной среды по территории улицы составляет около 80 метров, и территория среды, которая внутри помещения, расстояние составляет почти такое же. В детском саду работают две интегрированные группы. Их также оснастили современным оборудованием и пособиями, необходимыми для работы с особенными детьми. С такими малышами занимаются исключительно педагоги высокого класса. Благодаря им – по окончании детского сада не все мальчики и девочки идут в специальные школы. А у кого-то диагноз инвалидность и вовсе снимается полностью.

Марина Шпакова, учитель-дефектолог ГУО «Детский сад №94 Витебска «Улыбка»:

Все детки для нас абсолютно равны, любим всех одинаково. Ну если кому-то нужна нужно помощь, то мы оказываем индивидуальную поддержку, чтобы они жили уверенно и шли по жизни с улыбкой. В детском саду работают две интегрированные группы. Их также оснастили современным оборудованием и пособиями, необходимыми для работы с особенными детьми. С такими малышами занимаются исключительно педагоги высокого класса. Благодаря им по окончании детского сада, не все мальчики и девочки идут в специальные школы. А у кого-то диагноз инвалидность и вовсе снимается полностью.