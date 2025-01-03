Прямой эфир

В Витебском детском саду завершили проект по созданию доступной среды для людей с инвалидностью

03 января 2025 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Доступная среда. 94-й детский сад Витебска оснастили самым современным оборудованием для людей с ограниченными возможностями. В учреждении дошкольного образования на протяжении трех лет реализовывался республиканский проект по созданию комфортных условий для такой категории граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском детском саду завершили проект по созданию доступной среды для людей с инвалидностью-2

Уже при входе в учреждение размещена моносхема. С помощью мобильного приложения по территории детского сада на коляске могут передвигаться слабовидящие дети и взрослые. Речевой информатор, а в учреждении таких пять, с помощью звукового сигнала подскажет, как попасть в нужный кабинет. Есть также пандус и кнопки вызова. При необходимости к человеку тут же подоспеет помощь.

В Витебском детском саду завершили проект по созданию доступной среды для людей с инвалидностью-4

Инна Курилец, заведующая ГУО «Детский сад №94 Витебска «Улыбка»:
В дошкольном учреждении установлено пять речевых информаторов. Создана вся необходимая система для входа лиц, физически ослабленных, и людей, которым нужна дополнительная помощь. Протяженность доступной среды по территории улицы составляет около 80 метров, и территория среды, которая внутри помещения, расстояние составляет почти такое же.

В детском саду работают две интегрированные группы. Их также оснастили современным оборудованием и пособиями, необходимыми для работы с особенными детьми. С такими малышами занимаются исключительно педагоги высокого класса. Благодаря им – по окончании детского сада не все мальчики и девочки идут в специальные школы. А у кого-то диагноз инвалидность и вовсе снимается полностью.

В Витебском детском саду завершили проект по созданию доступной среды для людей с инвалидностью-6

Марина Шпакова, учитель-дефектолог ГУО «Детский сад №94 Витебска «Улыбка»:
Все детки для нас абсолютно равны, любим всех одинаково. Ну если кому-то нужна нужно помощь, то мы оказываем индивидуальную поддержку, чтобы они жили уверенно и шли по жизни с улыбкой.

В детском саду работают две интегрированные группы. Их также оснастили современным оборудованием и пособиями, необходимыми для работы с особенными детьми. С такими малышами занимаются исключительно педагоги высокого класса. Благодаря им по окончании детского сада, не все мальчики и девочки идут в специальные школы. А у кого-то диагноз инвалидность и вовсе снимается полностью.

В Витебском детском саду завершили проект по созданию доступной среды для людей с инвалидностью-8

Тот очень классно, очень красиво и уютно.

В рамках государственной программы на создание доступной среды было выделено более 24 тысяч рублей, а также спонсорская помощь. В перспективе оснастить всем необходимым оборудованием для инклюзивного образования планируют и другие дошкольные учреждения города.

# Государственная политика # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Куда сходить в Минске во время больших выходных в январе? Подобрали несколько интересных мест
03 января 2025 07:54

Куда сходить в Минске во время больших выходных в январе? Подобрали несколько интересных мест

В Беларуси 3 января ожидается снег и гололедица
03 января 2025 07:41

В Беларуси 3 января ожидается снег и гололедица

Новогодняя речь Лукашенко через призму психологии. Алёна Дзиодзина о выступлении Президента
03 января 2025 07:38

Новогодняя речь Лукашенко через призму психологии. Алёна Дзиодзина о выступлении Президента