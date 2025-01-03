Куда сходить в Минске во время больших выходных в январе? Подобрали несколько интересных мест

Минск в иллюминации создает идеальную атмосферу для праздников и прогулок. Чтобы каникулы запомнились, стоит заранее продумать, как провести их с пользой и в удовольствие. Новогодние ярмарки – отличное место для прогулки с семьей.

Здесь можно попробовать разнообразные лакомства и приобрести оригинальные подарки ручной работы. Праздничные концерты у Дворца спорта и в Верхнем городе подарят незабываемые эмоции. Музыка, выступления артистов и танцы позволят зарядиться позитивом и создадут настроение волшебства. Каждый найдет занятие по душе!

Ольга Кукина, многодетная мама:

Наше любимое развлечение – это квесты, мы планируем сходить в Музей МВД и на квест МВД. До 5 числа проходит мероприятие. Также по традиции мы всегда ходим в цирк на Новый год либо после Нового года.