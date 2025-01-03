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«Марафон единства» принимает город шахтёров Солигорск

03 января 2025 09:15
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Череду ярких новогодних праздников продолжает «Марафон единства». 3 января патриотическую акцию принимает один из самых молодых районных центров страны. Солигорск – город шахтеров, где добывают наше главное минеральное богатство – калийные соли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Марафон единства» принимает город шахтёров Солигорск-2

Здесь расположено одно из самых больших в мире месторождений. Солигорск известен также швейным производством и птицефабрикой. Это современный и комфортный райцентр, где живут более 106 тысяч человек. К «Марафону единства» город готовился не одну неделю.

«Марафон единства» принимает город шахтёров Солигорск-4

Анатолий Лодыга, председатель Солигорского районного исполнительного комитета:
Старались, чтобы все площадки, которые на сегодняшний день задействованы, чтобы они были достаточно эмоционально заряжены и сохранили атмосферу того единства и тех достижений, которыми можно хвалиться белорусскому народу, в частности Солигорскому району. В преддверии гостей, чтобы солигорчане обновили в памяти все то, к чему приходили совместным трудом за все эти годы.

В Солигорске марафон, традиционно, остановился на два дня. Программа насыщенная: праздник заглянет на предприятия, побывает в школах и колледжах, развернется на улицах города. Сегодня в программе –  «НЕскучные НЕлекции», квесты, мастер-классы, интерактивные площадки, ряд выставок и экскурсий.

# Анатолий Лодыга # Праздник в городе

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