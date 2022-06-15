«Специфические условия в плане земли и полива». Где в Беларуси можно вырастить арбузы?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Арбузы у нас все, по-моему, стали выращивать на дачах. Что вы про арбузы знаете?

Обзавестись дачным участком и уютным домиком – мечта многих белорусов. Приехать с друзьями на шашлыки, послушать пение птиц, посидеть в тени деревьев. О том, как меняется тренд загородной жизни и где выгодно прикупить заветные сотки, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Сотникова, ландшафтный дизайнер:

Про арбузы я знаю. Мой участок находится на горе, у меня достаточно специфические условия в плане земли и полива. Но в нашем же садовом товариществе, примерно в 400 метрах от меня, в низине, люди выращивают шикарные, большие, крупные арбузы. А у меня на горке они получаются размером с кулачок, поэтому я не могу себе их позволить. Но это совсем не значит, что мой сосед не может то же самое вырастить.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Главное – условия.

Светлана Сотникова:

Просто у него чуть-чуть отличаются условия.