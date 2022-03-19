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«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами

19 марта 2022 12:36
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Смолевичи, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-1

– Что ты знаешь о Смолевичах?
– Под Смолевичами находится площадка «Беларусьфильма». Там снимается огромное количество кино и остаются декорации.
– То есть, получается, там маленький белорусский Голливуд?
– Да, те, кто там снимает кино, называют это Смолевуд.
– Смолевуд? Это очень смешно.

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-4

Натурная площадки киностудии «Беларусьфильм» расположена в 5 километрах от Смолевич, рядом с деревней Каменка. Была основана в 1971 году. На ее территории находятся декорации для киносъемок.

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-7

Так как Диана очень заинтересовалась съемочной площадкой «Беларусьфильма», мы решили своими глазами посмотреть это атмосферное место. Здесь, оказывается, около 80 гектаров земли. Леса, луга, два озера. И еще здесь было снято более 400 фильмов.

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-10

Анита Витковская, экскурсовод:
Да, действительно, здесь было снято более 400 фильмов. Добро пожаловать на нашу натурную площадку «Беларусьфильма».
– А расскажите, почему площадка называется натурная?

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-13

Анита Витковская:
Натурная от слова nature – природа. Это идеальное место для проведения съемок тех сцен, которые невозможно снять в павильоне. Также это возможность для создания каких-то пиротехнических трюков и проведения панорамной съемки. Предлагаю вам прогуляться.
– Здесь нам надо было снимать нашу свадьбу. И фейерверк бы вписался.

Анита Витковская:
Здесь снимали такие известные режиссеры, как Михалков, Астрахан, Тодоровский и многие другие. В некоторые декорации можно даже зайти и посмотреть.

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-16

– Печь! Она настоящая?

Анита Витковская:
Нет, скорее, бутафорская.
– Скажите, пожалуйста, почему некоторые дома разрушены, сгоревшие?

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-19

Анита Витковская:
Для многих фильмов дома не просто разрушаются, а взрываются и даже сжигаются.
– А куда дальше используют эти декорации?

Анита Витковская:
Если для следующих фильмов не нужны какие-то полуразрушенные дома, то их бревна могут использоваться для создания новых декораций и даже для окопов.
– Здесь так много декораций. Где это используется, военные фильмы какие-то снимали?

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-22

Анита Витковская:
Очень много киностудий из большинства стран постсоветского пространства приезжают сюда, чтобы снимать фильмы о Великой Отечественной войне.
– А мы думали, где это все снимают.
– Да, вот здесь.
– А какие известные фильмы здесь снимались?

«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами-25

Анита Витковская:
Именно на нашей натурной площадке были сняты такие известные картины, как «Зоя», «Чернобыль», «Уроки фарси», «Топи» и многие другие.
– А какие-нибудь фильмы получали награды, которые снимали на этой площадке?
– Да. На этом месте был снят узбекский фильм «Илхак», который стал лауреатом кинофестиваля «Лістапад» в этом году.

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# Туризм # общество # Анита Витковская # Фотофакт

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