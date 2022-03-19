«Для некоторых фильмов дома разрушаются и сжигаются». Побывали на натурной площадке «Беларусьфильма» под Смолевичами

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Смолевичи, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Что ты знаешь о Смолевичах?

– Под Смолевичами находится площадка «Беларусьфильма». Там снимается огромное количество кино и остаются декорации.

– То есть, получается, там маленький белорусский Голливуд?

– Да, те, кто там снимает кино, называют это Смолевуд.

– Смолевуд? Это очень смешно.

Натурная площадки киностудии «Беларусьфильм» расположена в 5 километрах от Смолевич, рядом с деревней Каменка. Была основана в 1971 году. На ее территории находятся декорации для киносъемок.

Так как Диана очень заинтересовалась съемочной площадкой «Беларусьфильма», мы решили своими глазами посмотреть это атмосферное место. Здесь, оказывается, около 80 гектаров земли. Леса, луга, два озера. И еще здесь было снято более 400 фильмов.

Анита Витковская, экскурсовод:

Да, действительно, здесь было снято более 400 фильмов. Добро пожаловать на нашу натурную площадку «Беларусьфильма».

– А расскажите, почему площадка называется натурная?

Анита Витковская:

Натурная от слова nature – природа. Это идеальное место для проведения съемок тех сцен, которые невозможно снять в павильоне. Также это возможность для создания каких-то пиротехнических трюков и проведения панорамной съемки. Предлагаю вам прогуляться.

– Здесь нам надо было снимать нашу свадьбу. И фейерверк бы вписался. Анита Витковская:

Здесь снимали такие известные режиссеры, как Михалков, Астрахан, Тодоровский и многие другие. В некоторые декорации можно даже зайти и посмотреть.

– Печь! Она настоящая? Анита Витковская:

Нет, скорее, бутафорская.

– Скажите, пожалуйста, почему некоторые дома разрушены, сгоревшие?

Анита Витковская:

Для многих фильмов дома не просто разрушаются, а взрываются и даже сжигаются.

– А куда дальше используют эти декорации? Анита Витковская:

Если для следующих фильмов не нужны какие-то полуразрушенные дома, то их бревна могут использоваться для создания новых декораций и даже для окопов.

– Здесь так много декораций. Где это используется, военные фильмы какие-то снимали?

Анита Витковская:

Очень много киностудий из большинства стран постсоветского пространства приезжают сюда, чтобы снимать фильмы о Великой Отечественной войне.

– А мы думали, где это все снимают.

– Да, вот здесь.

– А какие известные фильмы здесь снимались?