«Надеюсь, всё-таки жители подключатся». В Минске проходят субботники
Новости Беларуси. Дан старт весеннему сезону благоустройства и озеленения Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – промзоне, а также частному сектору. Коммунальные службы рассчитывают на помощь жителей. И предлагают навести порядок на своих придомовых территориях.
Более тысячи человек сегодня поддержали весеннюю традицию. В Советском районе Минска на территории сквера по улице Тиражная к наведению порядка присоединились учащиеся гимназий, лицеев и школ, а также сотрудники «Зеленстроя».
Анжелика Пузанкова, директор УП «Зеленстрой Советского района Минска»:
Убираем прошлогодний лист, который в зимний период, поздно тополя опадают, поэтому он окончательно не убирается осенью. Также после сильных ветров января, февраля здесь много сломанных маленьких веточек – это тоже все убирается сегодня. Я думаю, что не последний субботник на этом месте. Я думаю, что мы эту работу еще будем продолжать. Надеюсь, все-таки жители подключатся. Чисто обычно не там, где убирают, а там где не сорят. То есть совместными усилиями делаем наш город уютным, чистым и красивым.
Субботники будут проходить каждые выходные. Основные адреса их проведения можно найти на сайте районного ЖКХ.