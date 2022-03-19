«Надеюсь, всё-таки жители подключатся». В Минске проходят субботники

Анжелика Пузанкова, директор УП «Зеленстрой Советского района Минска»:

Убираем прошлогодний лист, который в зимний период, поздно тополя опадают, поэтому он окончательно не убирается осенью. Также после сильных ветров января, февраля здесь много сломанных маленьких веточек – это тоже все убирается сегодня. Я думаю, что не последний субботник на этом месте. Я думаю, что мы эту работу еще будем продолжать. Надеюсь, все-таки жители подключатся. Чисто обычно не там, где убирают, а там где не сорят. То есть совместными усилиями делаем наш город уютным, чистым и красивым.