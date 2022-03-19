«Здесь собираются модели на 130 и 220 тонн». Как проходит работа в одном из цехов БелАЗа?

БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Евгений Кийко, заместитель начальника цеха по подготовке производства и новой техники цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей:
Вы находитесь в самом центре предприятия БелАЗ. Это один из главных цехов – цех сборки и испытаний карьерных самосвалов и тягачей. Мы сейчас идем по третьему пролету, на который осуществляется подвоз основных комплектующих непосредственно для сборки самого карьерного самосвала.
– Вот колеса большие стоят. Какой это вообще радиус?
Евгений Кийко:
56-й радиус. Здесь собираются модели на 130 и 220 тонн. То есть здесь идет два основных типа колес. Также мы собираем колеса для малых машин на 90 тонн, которые впоследствии уезжают от нас в другой цех.
– Здесь так много маленьких запчастей. Это кто производит? Откуда эти все запчасти?
Евгений Кийко:
Большинство комплектующих производим мы сами на этом большом заводе. Трубы охлаждения, поручни ограждения, которые вы видите на карьерном самосвале, чтобы никто с них не падал – все это производится непосредственно у нас на заводе нашими цехами.
– Что мы сейчас проходим?
Евгений Кийко:
Данный участок занимается сборкой редуктора мотор-колеса. Это задняя ось карьерного самосвала, которая двигает всю машину. На данном участке, он называется у нас «закладка», происходит сборка рамы задним мостом с передней осью. Устанавливаются цилиндры подвески – это, так сказать, амортизаторы БелАЗа, чтобы было понятнее.
– Это получается самая начальная точка сборки?
Евгений Кийко:
Да. Именно сюда приезжают все комплектующие. Самое главное – это рама карьерного самосвала. На нее устанавливается задний мост, передняя подвеска, передняя балка. После всех этих манипуляций с помощью двух мостовых кранов одновременно, потому что один не может физически поднять, вся эта подсобранная рама устанавливается на сборочный конвейер. И все, после этого карьерный самосвал уже просто движется по ленте.
– Какое количество людей работает в день на сборке одного самосвала?
Евгений Кийко:
В общей сложности в этом цеху в трехсменном режиме работают порядка 300 человек. В три смены. Среднесуточный темп – три карьерных самосвала отсюда должны выезжать каждые сутки.
– А какая категория под этот автомобиль нужна? B, C?
Евгений Кийко:
Нужна С-категория – грузовые автомобили. И обучение на нашем предприятии.
– А она маневренная?
Евгений Кийко:
Очень маневренная машина.
– Мне кажется, с такими шинами нереальна маневренность.
Евгений Кийко:
Вам кажется. Одним пальцем управляется рулевое колесо. В принципе, как обычный легковой автомобиль. Редуктор мотор-колеса, на который уже установлен двигатель, будет устанавливаться на карьерный самосвал, монтироваться большим количеством гаек. Электромонтеры потом будут подключать электрические кабеля в заднем мосту. После чего уже на редуктор мотор-колеса устанавливается само колесо.
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