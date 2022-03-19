«Здесь собираются модели на 130 и 220 тонн». Как проходит работа в одном из цехов БелАЗа?

БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Именно здесь производят самые большие в мире машины, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Евгений Кийко, заместитель начальника цеха по подготовке производства и новой техники цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей:

Вы находитесь в самом центре предприятия БелАЗ. Это один из главных цехов – цех сборки и испытаний карьерных самосвалов и тягачей. Мы сейчас идем по третьему пролету, на который осуществляется подвоз основных комплектующих непосредственно для сборки самого карьерного самосвала.

– Вот колеса большие стоят. Какой это вообще радиус? Евгений Кийко:

56-й радиус. Здесь собираются модели на 130 и 220 тонн. То есть здесь идет два основных типа колес. Также мы собираем колеса для малых машин на 90 тонн, которые впоследствии уезжают от нас в другой цех.

– Здесь так много маленьких запчастей. Это кто производит? Откуда эти все запчасти?

Евгений Кийко:

Большинство комплектующих производим мы сами на этом большом заводе. Трубы охлаждения, поручни ограждения, которые вы видите на карьерном самосвале, чтобы никто с них не падал – все это производится непосредственно у нас на заводе нашими цехами.

– Что мы сейчас проходим? Евгений Кийко:

Данный участок занимается сборкой редуктора мотор-колеса. Это задняя ось карьерного самосвала, которая двигает всю машину. На данном участке, он называется у нас «закладка», происходит сборка рамы задним мостом с передней осью. Устанавливаются цилиндры подвески – это, так сказать, амортизаторы БелАЗа, чтобы было понятнее.

– Это получается самая начальная точка сборки?

Евгений Кийко:

Да. Именно сюда приезжают все комплектующие. Самое главное – это рама карьерного самосвала. На нее устанавливается задний мост, передняя подвеска, передняя балка. После всех этих манипуляций с помощью двух мостовых кранов одновременно, потому что один не может физически поднять, вся эта подсобранная рама устанавливается на сборочный конвейер. И все, после этого карьерный самосвал уже просто движется по ленте.

– Какое количество людей работает в день на сборке одного самосвала? Евгений Кийко:

В общей сложности в этом цеху в трехсменном режиме работают порядка 300 человек. В три смены. Среднесуточный темп – три карьерных самосвала отсюда должны выезжать каждые сутки.

– А какая категория под этот автомобиль нужна? B, C? Евгений Кийко:

Нужна С-категория – грузовые автомобили. И обучение на нашем предприятии.

– А она маневренная?