Фантастические белые поля и медовый запах. Как собирают ромашку в уникальном белорусском хозяйстве?

Новости Беларуси. Медовый запах на белых полях. Самая необычная уборка трав кипит в эти дни в Щучинском районе: аграрии завершают сбор аптечной ромашки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совхоз «Большое Можейково» единственный в Беларуси специализируется на выращивании лекарственных трав. В 2021 году урожай богатый, а значит, можно рассчитывать на хорошую прибыль. Часть поставят на внутренний рынок, остальное – на экспорт.

С фантастически ароматных полей репортаж Галины Буро.

Подсчитываем цветочки. Как только 70 % от количества цветков достаточно распустились, то есть хорошо выполнены, цветочки раскинуты, мы приступаем к уборке.

Белые поля, тракторы со спецприцепами и медовый аромат на всю округу – так пахнет спелая только что сорванная ромашка. Совхоз «Большое Можейково» – единственное хозяйство в стране, где больше чем полвека выращивают лекарственные растения. Под них отведено 350 гектаров земли, из них 70 % занимает ромашка аптечная.

Галина Буро, корреспондент:

В этом году можейковские аграрии планируют получить богатый урожай – около 300 тонн ромашки. Поэтому важно собрать цветы, пока они не обсыпались в поле. Для этого работа идет весь световой день.

Самое целебное в цветке – желтая сердцевина. Поскольку ромашка для фармацевтических целей, то и поля обрабатывали только специальными нетоксичными препаратами. И не позже, чем за месяц до уборки.

Евгений Котило, главный агроном сельхозпредприятия «Совхоз «Большое Можейково»:

В этом году, несмотря на достаточно холодную весну, уже ромашка достаточно хорошая, на уровне прошлого года. Ромашка у нас сеется в три срока: зимний, летний и осенний сев, что позволяет нам потом растянуть сроки уборки.

Один за одним, со скоростью не выше 7 километров в час. Ромашкосборники словно вычесывают каждый цветок из зеленой копны стеблей. С непривычки в таком цветочном благоухании может и голова закружиться, но Сергей Романов механизатор опытный – не отвлекается. Следит за высотой среза, чтобы как можно меньше цветов оставить в поле.

Сергей Романов, механизатор сельхозпредприятия «Совхоз «Большое Можейково»:

Тут нюанс такой: если меньше цветочков, значит, более грязно в бункере будет. Если ниже собрать – больше будет отходов. Стараемся так, чтобы ни туда ни сюда, чтобы 50 на 50 %. Чтобы и побольше убрать, и покачественнее.

Но убрать – лишь половина дела. Важно правильно и в оптимальные сроки ромашку высушить.

Сюда вот забрасываем цветочки. И они потом едут в сушку.

Четыре сушильные установки в режиме 24 на 7. Следят, чтобы загрузка была непрерывная, а потому в сезон здесь кипит работа в три смены. У работников есть всего четыре часа с момента, как ромашку сорвали. Залежится дольше – брак. После сушки начинаются сортировка и фасовка.

Евгений Котило:

Доработка дает определенную прибыль. Это всегда более выгодно – продать уже готовую продукцию, нежели сырье. Часть уходит на внутренний рынок Республики Беларусь – в фармации, аптеки, то есть как лекарственное средство. Часть уходит на экспорт в Российскую Федерацию и Украину.

Уже осенью ромашка нового урожая появится на полках аптек. Уникальные свойства цветов незаменимы для производства лекарств, фиточаев и даже в парфюмерии.