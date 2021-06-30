29 июня Александр Лукашенко поздравил лучших выпускников Беларуси на Республиканском балу

Новости Беларуси. Они уже доказали, что умеют учиться, каждый верит в себя и полон планов. 29 июня лучших выпускников страны чествовали на Республиканском балу, а напутствия во взрослую жизнь звучали из уст Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь ко вчерашним студентам, Александр Лукашенко подчеркнул, что государство и сегодня возлагает особую надежду на каждого из них. Ведь во многом от тех, кто собрался в зале Дворца Независимости, как и в целом от молодежи зависит, какой наша страна будет завтра. «Не все еще у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу