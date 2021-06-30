Прямой эфир

29 июня Александр Лукашенко поздравил лучших выпускников Беларуси на Республиканском балу

30 июня 2021 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Они уже доказали, что умеют учиться, каждый верит в себя и полон планов. 29 июня лучших выпускников страны чествовали на Республиканском балу, а напутствия во взрослую жизнь звучали из уст Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июня Александр Лукашенко поздравил лучших выпускников Беларуси на Республиканском балу-1

Обращаясь ко вчерашним студентам, Александр Лукашенко подчеркнул, что государство и сегодня возлагает особую надежду на каждого из них. Ведь во многом от тех, кто собрался в зале Дворца Независимости, как и в целом от молодежи зависит, какой наша страна будет завтра.

«Не все еще у нас потеряно». Вот что Александр Лукашенко пожелал выпускникам на Республиканском балу

29 июня Александр Лукашенко поздравил лучших выпускников Беларуси на Республиканском балу-3

Во время Республиканского бала также состоялась церемония награждения его участников. Благодарности Президента были удостоены лучшие педагоги и выпускники белорусских вузов. Ну и конечно, помимо наград, самые яркие эмоции важного события запечатлели совместным снимком с главой государства.

Читайте также:

«Было трудно на курсе молодого бойца». Эта девушка закончила Военную академию и получила награду из рук Президента Беларуси

Спели с Президентом и сфотографировались на ступеньках Дворца Независимости. Кадры с Республиканского выпускного

Александр Лукашенко на приеме для выпускников: «Давайте проведем этот вечер на равных»

# Выпускной # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все диаспорские организации под одним крылом». Как в Минске будут проводить дни национальных культур?
29 июня 2021 22:51

«Все диаспорские организации под одним крылом». Как в Минске будут проводить дни национальных культур?

Фантастические белые поля и медовый запах. Как собирают ромашку в уникальном белорусском хозяйстве?
29 июня 2021 22:18

Фантастические белые поля и медовый запах. Как собирают ромашку в уникальном белорусском хозяйстве?

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал
29 июня 2021 21:46

«Это неимоверные эмоции, чувства». Что говорят выпускники, которые попали на Республиканский бал