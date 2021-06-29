«Все диаспорские организации под одним крылом». Как в Минске будут проводить дни национальных культур?

Новости Беларуси. 29 июня в Минске прошло заседание Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Структура функционирует с 2006 года. В нее входят руководители крупнейших национально-культурных объединений нашей страны. 29 июня они обсудили вопросы распределения бюджетных средств, участия коллективов в днях национальных культур.

Ежегодно такие праздники собирают минчан и гостей столицы в Верхнем городе. Отметили и проведение отборочных конкурсов в регионах Республиканского фестиваля национальных культур, который планируется в 2022 году.

Натик Багиров, председатель Конгресса азербайджанских общин в Беларуси: Мы настолько тесно сотрудничаем, что живем одной семьей. И уполномоченный по делам религий и национальностей консолидирует все национальные общности Республики Беларусь, все диаспорские организации под одним крылом. Это крыло, наверное, в теле, в основе этой организации – это дружба, сотрудничество, взаимопонимание.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Национальные культурные объединения участвуют наравне в реализации национальной политики нашего государства. И они самостоятельно принимают решения путем широко диалога, обсуждения, взаимоуважительного отношения каждого национально-культурного объединения к своим коллегам.

В Беларуси проживают представители 156 национальностей. В 2021 году уже провели фестиваль России. В августе планируется праздник молдавской национальной культуры.