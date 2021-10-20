«Для моей работы дураков в Беларуси хватит». Эти мошенники обманывают пенсионеров. Как к ним не попасться?

Новости Беларуси. Фильтры воды по заоблачным ценам предлагают купить пенсионерам Новогрудского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На уговоры уже поддались десятки жителей деревень, ведь по их словам, продавцы представляются работниками местного водоканала. Сразу же устанавливают фильтры и включают воду, чтобы приборы перестали быть новыми. И когда пенсионеры понимают, что их попросту развели, деньги за товар бывший в употреблении, никто возвращать не собирается. Можно ли при такой недобросовестной сделке доказать свою правоту, разбиралась Галина Буро.

Прямо под ногами вот здесь поставили. Сюда был ввод. И сюда направлено. Пенсионерка Тамара Дуброва и опомнится не успела, как под раковиной у нее появились фильтры по очистке воды. На руках договор, а в кошельке – минус 250 рублей. И это еще, как ее заверили, со специальной скидкой для пенсионеров. Полная цена – 500 рублей! А еще показали договор соседа, мол, смотрите, ваши односельчане тоже установили наши приборы.

Тамара Дуброва, жительница деревни Налибоки:

Они представились из водоканала из Новогрудка. И предложили мне установить систему очистки воды. Еще два раза я спросила, правда ли, что всем будут ставить эти системы, она мне подтвердила, что правда. И буквально за пять минут, не скажу, что они меня так уговаривали, одна писала – Наталья Юрьевна – договор, хотя он напечатанный, только заполнять надо, а Елена Михайловна всячески отвлекала, спрашивала, откуда я родом, сколько в Налибоках живу, где работала, все такое. Наверное, чтобы задурить голову.

Только потом в договоре она прочитала, что это не водоканал, а индивидуальный предприниматель из соседнего Барановичского района. Женщина хотела сразу же расторгнуть договор, но ей отказали. Дальше – череда звонков и писем в различные инстанции. В итоге обратилась в Совет Республики. Тогда дело и сдвинулось с мертвой точки. Продавцы, хоть и со скандалом, вернули женщине почти всю сумму, а фильтры забрали. Тамара Николаевна попросила, чтобы мы обязательно поставили в эфир слова благодарности.

Тамара Дуброва:

Хочу обратиться к председателю Совета Республики Кочановой Наталье Ивановне: сердечно благодарю вас за помощь, оказанную в возврате мне денег и расторжении договора. Пришлось недобросовестным продавцам частично вернуть деньги и еще троим жителям деревни Налибоки. Всем разные суммы. Игорь Ковальчук признается, попался на удочку, потому что привык доверять людям.

Игорь Ковальчук, житель деревни Налибоки:

Жалобы к нам поступают, что плохая здесь вода и так далее. На перспективу будут строить станцию очистки, но это будет далеко и дорого, мы можем предложить индивидуальные. Знаете, и каким-то гипнотическим таким убеждением. Звоню этому Цариченко в Барановичи, там были телефоны… Дошло до того, что он так прямолинейно – для моей работы дураков в Беларуси хватит. Кстати, пенсионеру удалось и фильтры сохранить, и половину денег отвоевать. Говорит, он заплатил ровно ту сумму, по которой такие приборы продаются в интернет-магазинах.

Галина Буро, корреспондент:

В интернете цены на фильтры для очистки воды варьируются от 50 до 700 рублей. А конкретно приборы, которые предлагают установить пенсионерам, именно той фирмы, стоят около 100 рублей. То есть, получается, что продавцы на дому завышают цены в 2,5, а то и в 5 раз.

И продавцы фильтров без зазрения совести продолжают обхаживать доверчивых пенсионеров. На выходных еще одна деревня Новогрудского района подверглась массированной обработке. Фильтры по заоблачным ценам приобрели около десятка жителей деревни Брольники. Анна Ковальчук чуть ли не единственная, кто не купился на убеждения, спасло то, что наслышана об истории в Налибоках.