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На повестке развитие сотрудничества и охрана госграниц. Что ещё обсудили Совбезы Беларуси и Казахстана?

20 октября 2021 19:49
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Новости Беларуси. Противостояние новым вызовам и угрозам, их гибридным формам в эти дни в центре внимания и в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На повестке развитие сотрудничества и охрана госграниц. Что ещё обсудили Совбезы Беларуси и Казахстана?-1

В Нур-Султан с рабочим визитом прибыла делегация Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем. Уже состоялись двусторонние консультации с участием экспертов двух стран. На повестке оценка ситуации в области безопасности в регионе, обмен опытом, развитие сотрудничества, в том числе по обеспечению охраны госграниц.  

# Беларусь-Казахстан # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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