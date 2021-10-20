На повестке развитие сотрудничества и охрана госграниц. Что ещё обсудили Совбезы Беларуси и Казахстана?

Новости Беларуси. Противостояние новым вызовам и угрозам, их гибридным формам в эти дни в центре внимания и в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нур-Султан с рабочим визитом прибыла делегация Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем. Уже состоялись двусторонние консультации с участием экспертов двух стран. На повестке оценка ситуации в области безопасности в регионе, обмен опытом, развитие сотрудничества, в том числе по обеспечению охраны госграниц.