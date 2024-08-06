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Для минских автостоянок и парковок разработают информационную платформу

06 августа 2024 17:35
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В Минске появится цифровая платформа, которая обеспечит эффективное управление парковочным пространством и местами для хранения транспорта, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для минских автостоянок и парковок разработают информационную платформу-1

Она включит в себя несколько сервисов. Планируется, что платформа рассчитана на взаимодействие граждан со службами города. Например, будет возможность оставить заявку на неэксплуатируемый транспорт, зарезервировать место на парковке и сразу совершить оплату. Кроме того, платформа позволит информировать о нарушении различных правил стоянки.

Для минских автостоянок и парковок разработают информационную платформу-4

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Также это будет платформа по взаимодействию с нарушителями по нарушениям правил остановки стоянки, где можно будет как оставить заявку, так и увидеть, если кто-то что-то нарушил, то есть куда эта машина уехала, на какую охраняемую стоянку, где она. Соответственно, точно также оплатить и получить информацию, как забрать транспортное средство.

Для минских автостоянок и парковок разработают информационную платформу-7

Сейчас в ведении объединения находится 110 автостоянок на 28 тысяч машиномест. Есть несколько паркингов. Оборудованы места для хранения велосипедов, шин. Внедрена система скидок.

# Автостоянки # общество # Андрей Зырянов # Новости Минска и Минской области

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