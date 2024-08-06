Для минских автостоянок и парковок разработают информационную платформу

В Минске появится цифровая платформа, которая обеспечит эффективное управление парковочным пространством и местами для хранения транспорта, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она включит в себя несколько сервисов. Планируется, что платформа рассчитана на взаимодействие граждан со службами города. Например, будет возможность оставить заявку на неэксплуатируемый транспорт, зарезервировать место на парковке и сразу совершить оплату. Кроме того, платформа позволит информировать о нарушении различных правил стоянки.

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Также это будет платформа по взаимодействию с нарушителями по нарушениям правил остановки стоянки, где можно будет как оставить заявку, так и увидеть, если кто-то что-то нарушил, то есть куда эта машина уехала, на какую охраняемую стоянку, где она. Соответственно, точно также оплатить и получить информацию, как забрать транспортное средство.