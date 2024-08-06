На «Бацькавай булке» ожидают принять более 20 тыс. гостей – на приток туристов повлиял безвиз

Безвизовый режим, действующий для граждан 35-ти европейских государств, существенно расширил географию туристов. Это констатируют профильные эксперты. Жители почти всех стран, для которых действует упрощенный въезд, уже воспользовались возможностью открыть для себя Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое направление – событийный туризм. Масштабные культурные мероприятия собирают немало иностранцев.

Ждут гостей и на одном из самых ароматных фестивалей «Бацькава булка». Он пройдет 17 августа в Свислочи – уже в третий раз. Организаторы рассчитывают, что безвиз привлечет в первую очередь жителей соседних государств – Литвы, Латвии и Польши, вопреки всем политическим преградам. В прошлом году «Бацькава булка» собрала 15 тысяч гостей. В этом ожидается более 20 тысяч туристов. Сегодня стали известны некоторые детали программы. В Свислочи будет очень вкусно. Можно будет попробовать разные виды хлеба: блокадный, монастырский и даже космический (его испекут в честь полета Марины Василевской). Кроме того, гостям предоставят возможность испечь «Бацькаву булку» своими руками. И продегустировать ее увеличенную версию в 5 метров.

Юрий Куликов, заместитель председателя Свислочского райисполкома:

В нашем фестивале разнообразная программа. Она будет представлена конкурсной программой среди предприятий, которые выпекают хлебобулочные изделия, а также будет культурная программа.

Дмитрий Морозов, директор национального агентства по туризму:

Очень удачно складывается туристический сезон 2024 года. Большинство наших объектов размещения заполнены практически на 100 %. Мы видим тенденцию к увеличению туристического сезона уже с мая по октябрь.