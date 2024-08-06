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Повара, продавцы и кассиры – какие вакансии востребованы у соискателей в Минске?

06 августа 2024 17:35
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Активность нанимателей и спрос на рынке труда. В Минске наблюдается увеличение количества вакансий. Число предложений для соискателей растет, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Повара, продавцы и кассиры – какие вакансии востребованы у соискателей в Минске?-1

В спросе на рабочие кадры по-прежнему преобладают такие профессии, как повар, продавец, контролер-кассир, электрогазосварщик, водитель, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. А вот из числа специалистов востребованы медики, сотрудники отрасли образования и культуры. Только в первом полугодии более 6,5 тысячи человек обратились за содействием в трудоустройстве.

# Работа в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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