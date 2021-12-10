В гололёд в больницах и поликлиниках Минской области количество пациентов увеличилось в несколько раз

Новости Беларуси. С появлением гололедицы в учреждения здравоохранения Минской области увеличилось количество обращений пациентов с ушибами и переломами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только за эту неделю в Березинскую районную поликлинику с серьезными травмами поступило около 20 человек. В большинстве случаев зафиксированы повреждения конечностей: растяжения и переломы лодыжек, ушибы плечевого пояса, переломы таза и бедренной кости. Среди причин получения травм – скользкая и непрактичная обувь, раннее наступление темноты, а также спешка.

Владимир Савостеенко, врач-хирург Березинской районной поликлиники:

Если человек упал и после падения осуществляет боль, отек, ограничение движения в этой зоне, естественно, первичное – это холод, наблюдение за зоной травмы. Если отечность нарастает, кровоподтек или гематома, лучше обратиться за медпомощью в организацию здравоохранения.