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В гололёд в больницах и поликлиниках Минской области количество пациентов увеличилось в несколько раз

10 декабря 2021 14:18
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Новости Беларуси. С появлением гололедицы в учреждения здравоохранения Минской области увеличилось количество обращений пациентов с ушибами и переломами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В гололёд в больницах и поликлиниках Минской области количество пациентов увеличилось в несколько раз-1

Только за эту неделю в Березинскую районную поликлинику с серьезными травмами поступило около 20 человек. В большинстве случаев зафиксированы повреждения конечностей: растяжения и переломы лодыжек, ушибы плечевого пояса, переломы таза и бедренной кости. Среди причин получения травм – скользкая и непрактичная обувь, раннее наступление темноты, а также спешка.  

В гололёд в больницах и поликлиниках Минской области количество пациентов увеличилось в несколько раз-4

Владимир Савостеенко, врач-хирург Березинской районной поликлиники:  
Если человек упал и после падения осуществляет боль, отек, ограничение движения в этой зоне, естественно, первичное – это холод, наблюдение за зоной травмы. Если отечность нарастает, кровоподтек или гематома, лучше обратиться за медпомощью в организацию здравоохранения.  

В гололёд в больницах и поликлиниках Минской области количество пациентов увеличилось в несколько раз-7

Медики еще раз напомнили: в гололедицу ходьба должна быть более осторожной и аккуратной. В случае падения нужно сгруппироваться и упасть на бок. Пожилым по возможности желательно переждать непогоду дома или выходить на улицу в сопровождении.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Владимир Савостеенко # Фотофакт

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