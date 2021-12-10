Очевидец заснял на видео оленей, которые паслись прямо возле деревни в Вилейском районе

Новости Беларуси. С наступлением морозов в Минской области дикие животные все чаще выходят к людям в поисках еды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С наступлением морозов в Минской области дикие животные все чаще выходят к людям в поисках еды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лесных жителей можно увидеть вблизи населенных пунктов, проезжей части, а также на полях. Интересная встреча с животными случилась и в Вилейском районе.
Очевидец заснял на видео, как большое стадо оленей паслось возле деревни Кузьмичи. 25 диких животных спокойно гуляют по местности в поисках пищи.