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«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»

04 мая 2018 07:20
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Новости Беларуси. Женщинам, прошедшим дорогами Великой Отечественной. В Гомеле в преддверии Дня Победы презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»-1

В основе документально-публицистического издания девять женских судеб: эта книга о времени, когда на защиту Родины рядом с мужчинами встали их матери, дочери, сестры. Большинство из них были связистами и медиками, многие воевали летчиками, зенитчиками, снайперами и даже танкистами.

«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»-4

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны:
Я вспоминала в первую очередь о том, как нам было тяжело. Были и страшные моменты. Но страшные как-то забываются. Память блокирует эти негативные впечатления.

«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»-7

Николай Дробышевский, житель Гомеля, подполковник в отставке:
Я не представлял о такой огромной роли, которую сыграли женщины. 800 тысяч женщин были привлечены для участия в боевых действиях. Прочитав эту книгу, узнал много подробностей.

Официально под ружьем в советской армии во Вторую мировую войну служило до миллиона женщин, около 80 тысячам из них были присвоены офицерские звания.

# День Победы # общество # Фотофакт

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