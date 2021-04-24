Евгений Пустовой: живёт Беларусь независимая и после гибридной революции, а наш флаг стал знаменем Победы

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это знамя Победы. Скажи, как ты относишься к этой фотографии, и я скажу кто ты. Все. И в этом случае больше ничего не надо – ни сослагательного наклонения, ни оправданий, ни уточнений. Отношением к этой фотографии все сказано. А в этом году в этот святой день – я имею в виду второе майское воскресенье после Воскресения Господня – в День Победы еще и день Государственной символики нашей независимой и суверенной Беларуси. Так совпало. Зато с каким глубинным смыслом День Победы и День государственного герба и флага, красно-зеленого с национальным орнаментом. И это наше знамя Победы над мировым злом, сеющим, как плевелы, цветные революции.

Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой.