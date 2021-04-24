Евгений Пустовой: живёт Беларусь независимая и после гибридной революции, а наш флаг стал знаменем Победы
Новости Беларуси. БЧБ-истерия утихает. Большинство разобралось, невероятный пыл охлаждает и ужесточение антиэкстремистского законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но на этой неделе тема получила продолжение весьма необычным образом. БЧБ-полотнище стали связывать с сакральными религиозными смыслами. Но все точки над i расставил митрополит Вениамин.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Это знамя Победы. Скажи, как ты относишься к этой фотографии, и я скажу кто ты. Все. И в этом случае больше ничего не надо – ни сослагательного наклонения, ни оправданий, ни уточнений. Отношением к этой фотографии все сказано. А в этом году в этот святой день – я имею в виду второе майское воскресенье после Воскресения Господня – в День Победы еще и день Государственной символики нашей независимой и суверенной Беларуси. Так совпало. Зато с каким глубинным смыслом День Победы и День государственного герба и флага, красно-зеленого с национальным орнаментом. И это наше знамя Победы над мировым злом, сеющим, как плевелы, цветные революции.
Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой:
Под этим знаменем мы создали ту Беларусь, которую имеем. И самый большой карьерный самосвал в мире, и самые маленькие чипы, без которых не обходятся космические экспедиции наследников Юрия Гагарина. Кстати, наш флаг побывал и в космосе. Мы тоже космическая держава и страна, вырастившая трех свои космонавтов. Страна, которая раскрыла свои крылья возрождения после утраты каждого третьего белоруса.
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