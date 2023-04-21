Не с позиции учителя. Вадим Боровик встретился с будущими политологами

Новости Беларуси. Финансовая независимость, гражданское благополучие, социальная безопасность. В Беларуси продолжает работу информационно-просветительский проект «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Финансовая независимость, гражданское благополучие, социальная безопасность. В Беларуси продолжает работу информационно-просветительский проект «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз его участниками стали студенты Института парламентаризма и предпринимательства. В формате открытого диалога обсудили вопросы развития современного белорусского государства, ситуацию на мировой арене, политические и экономические интересы разных стран, а также глобальное доминирование США, которое, к слову, уже идет на убыль.
Диана Рудович, студентка Института парламентаризма и предпринимательства:
Я как будущий юрист-политолог хочу сказать, что данная встреча позволяют повысить политическую культуру молодежи, политическую социализацию, сама встреча прошла очень хорошо, кратко, доступно. На все вопросы были получены точные ответы.
Вадим Боровик, политолог:
Я считаю, что важно с молодыми людьми просто разговаривать не с позиции какого-то ментора, учителя, наставника, а именно с точки зрения беседы, которая дает обратную связь. Дает возможность понять, чем мы сегодня живем, что волнует наше общество. Потому что мы все с вами сегодня на одном корабле большом под названием «Республика Беларусь» и наша задача вместе, совместными усилиями не только оставить этот корабль на плаву, но и добиться того, чтобы курс корабля был правильный и достиг тех целей, куда мы плывем.
«Зачетный разговор» помогает молодым людям лучше разобраться в нынешних реалиях. Для будущих политологов и предпринимателей это особенно важно. Такие диалоговые площадки проходят во всех регионах, они уже стали уникальной общественно-политической традицией нашей страны.