Не с позиции учителя. Вадим Боровик встретился с будущими политологами

На этот раз его участниками стали студенты Института парламентаризма и предпринимательства. В формате открытого диалога обсудили вопросы развития современного белорусского государства, ситуацию на мировой арене, политические и экономические интересы разных стран, а также глобальное доминирование США, которое, к слову, уже идет на убыль.

Вадим Боровик, политолог:

Я считаю, что важно с молодыми людьми просто разговаривать не с позиции какого-то ментора, учителя, наставника, а именно с точки зрения беседы, которая дает обратную связь. Дает возможность понять, чем мы сегодня живем, что волнует наше общество. Потому что мы все с вами сегодня на одном корабле большом под названием «Республика Беларусь» и наша задача вместе, совместными усилиями не только оставить этот корабль на плаву, но и добиться того, чтобы курс корабля был правильный и достиг тех целей, куда мы плывем.