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Единый индустриальный радиоплеер могут создать в Беларуси

07 мая 2020 18:19
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Новости Беларуси. В Беларуси может быть создан единый индустриальный радиоплеер. Речь идет о мобильном приложении, объединяющем все радиостанции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый индустриальный радиоплеер могут создать в Беларуси-1

Об этом сообщили на круглом столе, посвященном цифровизации отрасли. Он прошел в Минске. Благодаря новой платформе FM-вещание станет доступно каждому пользователю интернета и в любом месте.

Обсуждается и возможность создания более сбалансированной системы медиаизмерений. Это позволит анализировать аудиторию подробнее. Среди других предложений – учреждение национальной радиопремии. Конкурс призван усилить конкуренцию и увеличить число радиопрограмм.

Единый индустриальный радиоплеер могут создать в Беларуси-4

Алексей Адашкин, исполняющий обязанности председателя Ассоциации индустрии радиовещания:
Сейчас такое время, когда технологии бурно развиваются, и те радиостанции, которые используют новые технологии, хай-тек гаджеты, платформы, только выиграют. Я еще помню, как в начале двухтысячных на одной из радиостанций в Минске репортажи монтировали – вручную резали магнитную пленку. Сейчас мы видим, что радиостанции запускают свои подкасты, делают ультрасовременные студи, где много камер, слушатели могут еще и смотреть эти станции. А прошло совсем немного лет.

Единый индустриальный радиоплеер могут создать в Беларуси-7

В Беларуси создана Ассоциация индустрии радиовещания. Она объединила 20 радиостанций.

# СМИ Беларуси # общество # Алексей Адашкин # Фотофакт

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