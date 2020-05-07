Единый индустриальный радиоплеер могут создать в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси может быть создан единый индустриальный радиоплеер. Речь идет о мобильном приложении, объединяющем все радиостанции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси может быть создан единый индустриальный радиоплеер. Речь идет о мобильном приложении, объединяющем все радиостанции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили на круглом столе, посвященном цифровизации отрасли. Он прошел в Минске. Благодаря новой платформе FM-вещание станет доступно каждому пользователю интернета и в любом месте.
Обсуждается и возможность создания более сбалансированной системы медиаизмерений. Это позволит анализировать аудиторию подробнее. Среди других предложений – учреждение национальной радиопремии. Конкурс призван усилить конкуренцию и увеличить число радиопрограмм.
Алексей Адашкин, исполняющий обязанности председателя Ассоциации индустрии радиовещания:
Сейчас такое время, когда технологии бурно развиваются, и те радиостанции, которые используют новые технологии, хай-тек гаджеты, платформы, только выиграют. Я еще помню, как в начале двухтысячных на одной из радиостанций в Минске репортажи монтировали – вручную резали магнитную пленку. Сейчас мы видим, что радиостанции запускают свои подкасты, делают ультрасовременные студи, где много камер, слушатели могут еще и смотреть эти станции. А прошло совсем немного лет.
В Беларуси создана Ассоциация индустрии радиовещания. Она объединила 20 радиостанций.