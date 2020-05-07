Единый индустриальный радиоплеер могут создать в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси может быть создан единый индустриальный радиоплеер. Речь идет о мобильном приложении, объединяющем все радиостанции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили на круглом столе, посвященном цифровизации отрасли. Он прошел в Минске. Благодаря новой платформе FM-вещание станет доступно каждому пользователю интернета и в любом месте.

Обсуждается и возможность создания более сбалансированной системы медиаизмерений. Это позволит анализировать аудиторию подробнее. Среди других предложений – учреждение национальной радиопремии. Конкурс призван усилить конкуренцию и увеличить число радиопрограмм.